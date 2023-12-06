Снігу слід очікувати на півдні, в центрі і на сході.

В Україну мчить новий циклон з Туреччини, який пошириться на частину областей і накриє їх снігом. Синоптик Наталія Птуха в інтерв'ю для NV розповіла, чого чекати українцям від погоди цього тижня.

"7-8 грудня з Туреччини і Чорного моря підійде південний циклон. Він не поширить свій вплив на всю територію України, проте певні його фронтальні системи закидатимуть опади і на територію України — переважно у вигляді невеликого снігу. Постраждають південь, центр і схід. А ось північ і захід ця волога доля практично обійде стороною", - зазначила синоптик.

Вона зазначила, що вплив південного циклону на частину України триватиме до 9 грудня, але ніяких складних погодних умов він не принесе.

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Що стосується температури, то Птуха зазначила, що в другій половині тижня мороз буде повільно відступати. Температура вночі та вдень буде в межах -1...-7, хоча в ніч на 8 грудня в західних областях буде ще -8...-13 градусів.

Птуха додала, що наприкінці тижня над Україною переважатимуть вже західні атмосферні потоки. Температура стане ще вищою, а з нею прийдуть і опади.

Прогноз погоди до кінця тижня - що відомо

Раніше синоптик Наталія Птуха розповідала, що найближчий тиждень стане перепочинком після таких складних погодних умов. Погода буде більш спокійною, адже буде вплив потужного антициклону з північного сходу.

Водночас метеоролог Ігор Кибальчич попередив, що в Україну з російського Сибіру мчить потужний антициклон, який принесе українцям нове похолодання разом з вітрами.

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