У Львові вдарив мороз: місто засипає снігом (фоторепортаж, відео)
У західній частині країни почалося похолодання.
Сьогодні, 6 квітня, температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
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Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.
Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у Львові вночі температура опуститься до -5°, вдень не підніметься вище +3°.
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня: дані погоди УНІАН
У вівторок, 6 квітня, західні області накриє похолодання: тут температура вдень опуститься до +3°, на Львівщині можливий сніг. В інших західних регіонах пройдуть дощі. На сході, півночі та півдні України очікується мінлива хмарність, температура не підніметься вище +15°.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +12°.
В Одесі - мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +10°.
У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +13°.
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