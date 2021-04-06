У Львові вдарив мороз: місто засипає снігом (фоторепортаж, відео)

У західній частині країни почалося похолодання.

Сьогодні, 6 квітня, температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у Львові вночі температура опуститься до -5°, вдень не підніметься вище +3°.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня: дані погоди УНІАН

У вівторок, 6 квітня, західні області накриє похолодання: тут температура вдень опуститься до +3°, на Львівщині можливий сніг. В інших західних регіонах пройдуть дощі. На сході, півночі та півдні України очікується мінлива хмарність, температура не підніметься вище +15°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +12°.

В Одесі - мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +10°.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +13°.