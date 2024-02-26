Жакаранда в Мексиці почала цвісти набагато раніше належного терміну.

Раннє цвітіння жакаранди в Мексиці викликало суперечки про зміну клімату. Вчені стурбовані тим, що в цьому році ця знаменита рослина почала цвісти в середині зими, а не в березні, як це буває зазвичай.

Як пише Reuters, щовесни вулиці столиці Мексики забарвлюються у фіолетовий колір через цвітіння тисяч дерев жакаранди. Їх ефектні кольори приваблюють не тільки погляди жителів і туристів, а й птахів, бджіл і метеликів, які знаходять в них їжу і притулок.

Але цього року щось змінилося. Деякі жакаранди почали квітнути на початку січня, хоча вони зазвичай прокидаються навесні. Раннє цвітіння викликало тривогу вчених і жителів самого Мехіко, де дерева стали культовою частиною міських вулиць.

Відео дня

Як повідомляється вчені вже почали досліджувати, наскільки широко поширений феномен раннього цвітіння, і прийшли до висновку, що всьому виною зміну клімату.

"Жакаранда починає цвісти в січні або лютому, тобто взимку, коли ще не настав їхній час", - кажуть біологи. За їхніми даними, через підвищення температури зима в мексиканській столиці закінчилася в цьому році раніше, в середині січня, а не в кінці березня, як це відбувається зазвичай.

Аномально Раннє цвітіння сакури в Японії - подробиця

Через аномально теплу зиму в Японії деякі сорти сакури вже почали зацвітати.

Зазвичай пік сезону цвітіння сакури спостерігається в березні і квітні. При цьому традиційно першою в кінці лютого розквітає сакура сорту Кавадзу. Але цього року ці дерева вже випустили квіти ще до середини лютого. Місцеві жителі стурбовані, що квіти почнуть опадати раніше звичайного і це зіпсує традиційний Фестиваль цвітіння сакури.

Вас також можуть зацікавити новини: