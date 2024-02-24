Час цвітіння сакури є важливим елементом японської культури - його очікують і під нього планують відпустки та вихідні.

Через аномально теплу зиму в Японії значно раніше зацвіте сакура – місцевий різновид вишні, що вважається головним символом весни в країні вранішнього сонця. Як пише Independent, деякі сорти сакури вже почали зацвітати.

Видання зауважує, що Японія зазвичай спостерігає пік сезону цвітіння сакури в березні та квітні, коли вулиці великих міст прикрашають красиві рожеві та білі квіти, приваблюючи мільйони відвідувачів до міських парків і садів.

При цьому традиційно першою наприкінці лютого розквітає сакура сорту Кавадзу, яку культивують в однойменному містечку на півдні центральної Японії. Але цього року ці дерева вже випустили квіти ще до середини лютого. Місцеві переймаються, що квіти почнуть опадати раніше звичайного і це зіпсує традиційний Фестиваль Цвітіння сакури.

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Але інші, більш пізні сорти сакури, як очікується, цього року теж розквітнуть значно раніше. В Токіо вже заявили, що саме в їхньому місті дерева розквітнуть першими. І хоча для японців це часто є приводом для гордості, цього року раннє цвітіння викликає тривогу.

У 2023 році квіти сакури з’явилися на десять днів раніше, ніж зазвичай, і зрівнялися з ранніми рекордами, встановленими в 2020 і 2021 роках. А тепер, ймовірно буде побито не лише цей рекорд, а й досі недосяжний рекорд 1950-х років.

Раннє цвітіння сакури очікують через аномально теплу погоду в Японії. У багатьох південних містах температури повітря вже зараз піднімаються до 23-24 градусів тепла, що забагато навіть для досить теплої Японії. Загалом за останній місяць в країні вже встановлено близько 600 температурних рекордів місцевого значення.

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