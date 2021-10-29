Експерти стверджують, що смертельні "хвилі тепла" стають фактом життя в усьому світі, а глобальне потепління вже зробило повсякденне життя нестерпним для мільйонів людей.

Світ стикається зі зростаючою загрозою нестерпних "хвиль тепла". Експерти прогнозують, що підвищення середньої температури на Землі може виявитися згубним для людства.

Про це повідомляє phys.org.

Як повідомляється, підвищення температури є рушійною силою для утворення більш частих і інтенсивних лісових пожеж, посух, штормів та навіть повеней. А зростання кількості "хвиль тепла" згубне для сільського господарства і потенційно фатальне для людей.

"Повінь - це кілька смертей, може бути, кілька десятків. Ми ж говоримо про тисячі смертей кожен раз, коли у нас дуже сильна "хвиля" спеки. І ми знаємо, що ці "хвилі тепла" множаться", - попередив кліматолог Роберт Вотар, глава французького агентства "П'єр".

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Згідно з проектом звіту ООН, якщо у світі потеплішає на два градуси за Цельсієм, чверть населення світу може зіткнутися з серйозними "хвилями тепла" не рідше одного разу на п'ять років, повідомляє видання.

Відзначається, що від Долини Смерті до Близького Сходу, від Індії до Африки на південь глобальне потепління вже зробило повсякденне життя нестерпним для мільйонів людей.

Зокрема, температура підвищується навіть у найспекотнішому місці на планеті - Долині Смерті в США. "Якщо ви подивитеся на середню температуру в Долині Смерті, то за останні 20 років вона стала набагато теплішою, ніж була раніше", - говорить представник парку.

І якщо нічого не буде зроблено для уповільнення кліматичних змін, рекордні температури і смертельні хвилі тепла, які вони принесуть, будуть тільки погіршуватися, попереджають експерти.

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Нагадаємо, цього літа другий рік поспіль у долині смерті була зафіксована виняткова температура в +54,4°. Якщо це підтвердить Всесвітня метеорологічна організація, це буде найвища температура, коли-небудь зареєстрована сучасними приладами.

Також, за даними кліматичного агентства США, липень 2021 року став найспекотнішим місяцем, коли-небудь зареєстрованим на Землі..

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Автор: Катерина Лиманська