Виснажлива спека провокує масштабні лісові пожежі в США.

Захід США обпалює спекою, в Долині Смерті температура досягла +54 градусів.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, Національна метеорологічна служба зафіксувала температуру на рівні +54 градуси за Цельсієм, що в разі підтвердження стане одним з найвищих показників, коли-небудь зареєстрованих на Землі.

Один з рейнджерів виміряв температуру тротуару біля центру для відвідувачів, вона склала 178 градусів за Фаренгейтом (+81,1 за Цельсієм - УНІАН) в неділю вдень.

Читайте такожРахунок жертвам глобального потепління йде на десятки тисяч - вчені

За даними агентства, більшість туристів залишали свої автомобілі з кондиціонерами тільки для того, щоб позувати для фотів з термометром.

Національна метеорологічна служба випустила попередження про надмірну спеку на більшій частині території регіону і попередила жителів, що високі температури можуть бути небезпечні для їх здоров'я, особливо для маленьких дітей і літніх людей.

Виснажлива спека, що поширилася на більшу частину Тихоокеанського Північного Заходу, чинила тиск на електромережі та спровокувала великі лісові пожежі, в тому числі пожежа в Південному Орегоні, що загрожувала 1200 будинкам.

6 липня губернатор Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська