Захід США обпалює спекою, в Долині Смерті температура досягла +54 градусів.
Про це повідомляє REUTERS.
Як повідомляється, Національна метеорологічна служба зафіксувала температуру на рівні +54 градуси за Цельсієм, що в разі підтвердження стане одним з найвищих показників, коли-небудь зареєстрованих на Землі.
Один з рейнджерів виміряв температуру тротуару біля центру для відвідувачів, вона склала 178 градусів за Фаренгейтом (+81,1 за Цельсієм - УНІАН) в неділю вдень.
Читайте такожРахунок жертвам глобального потепління йде на десятки тисяч - вчені
За даними агентства, більшість туристів залишали свої автомобілі з кондиціонерами тільки для того, щоб позувати для фотів з термометром.
Національна метеорологічна служба випустила попередження про надмірну спеку на більшій частині території регіону і попередила жителів, що високі температури можуть бути небезпечні для їх здоров'я, особливо для маленьких дітей і літніх людей.
Виснажлива спека, що поширилася на більшу частину Тихоокеанського Північного Заходу, чинила тиск на електромережі та спровокувала великі лісові пожежі, в тому числі пожежа в Південному Орегоні, що загрожувала 1200 будинкам.
6 липня губернатор Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Тиждень в Україні почнеться з високих температур і гроз: де очікувати (карта)
- У Таджикистані стався сильний землетрус, є загиблі і поранені
- У Кувейті температура повітря досягла 70 градусів Цельсія на сонці-ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram