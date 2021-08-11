Близько 50 епізодів викиду попелу і лави за останні півроку призвели до помітної зміни обрисів Етни.

За останні 6 місяців Етна - найбільший активний вулкан Європи - рекордно виріс.

За даними італійського національного інституту геофізики та вулканології, наймолодший і найактивніший кратер Етни збільшився до рекордних 3 357 метрів над рівнем моря, пише The Guardian.

Таким чином тепер південно-східний кратер набагато вище свого "старшого брата", північно-східного кратера, який упродовж 40 років мав титул піку Етни.

Зазначається, що близько 50 епізодів викиду попелу і лави за останні півроку призвели до помітної зміни обрисів вулкана.

Читайте такожЕтна розбудила всіх своїм ревом: фото і відеоНайвищий кратер Етни випускає дим і попіл з лютого, але, за словами фахівців, не є небезпечним для навколишніх населених пунктів. Однак попіл завдавав незручності районам поруч, забруднюючи вулиці, сповільнюючи рух транспорту і псуючи урожай. У липні уряд Сицилії підрахував, що вже прибрано близько 300 000 тонн золи.

Раніше північно-східний кратер досягав рекордної висоти 3 350 метрів у 1981 році, але обвалення зменшило його до 3 326 метрів, зафіксованих у 2018-му.

Етна - найбільший активний вулкан Європи

Італійський стратовулкан Етна розташований на східному узбережжі Сицилії недалеко від міст Мессіна і Катанія. Він вважається найвищим і найбільшим діючим вулканом в Європі.

У Етни є від 200 до 400 бічних вулканічних кратерів. В середньому що три місяці один із кратерів вивергає лаву, а приблизно раз на 150 років виверження руйнує якийсь населений пункт.

На схилах вулкана вирощують фрукти, оливи, розводять виноградники. Регіональний уряд у Палермо в 1981 році створив навколо Етни Національний заповідник.

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Автор: Катерина Комолова