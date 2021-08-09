На Сицилії сталося нічне виверження вулкана - небо над Катанією затягнуло попелом.

В Італії в черговий прокинувся найбільший діючий вулкан Європи — розташована в провінції Катанія сицилійська Етна.

Про це повідомляє Rai News.

Виверження почалося близько 4 години ранку 9 серпня в південно-східному кратері гори та супроводжувалося викидом вулканічного попелу і гучним ревом, який розбудив місцеве населення. Приблизно через годину виверження припинилося.

В результаті з вулкана ринули кілька потоків лави, які, як стверджують в Національному Інституті геофізики і вулканології Італії Osservatorio Etneo, не загрожували жителям довколишніх населених пунктів.

При цьому в аеропорту Катанії оголосити про можливі затримки рейсів, що очікуються та що вилітають, через виверження.

При цьому амплітуди вулканічного поштовху сягали максимальної позначки в 4,5.

Повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило. Вранці місцеві комунальники приступили до очищення вулиць від вулканічного попелу.

Раніше УНІАН повідомляв про липневе виверження вулкану Етна. Тоді стовпи попелу сягали п'яти кілометрів у висоту, а потоки лави — кількох сотень метрів.

Автор: Станислав Кожемякин