Завтра в Україні опадів не прогнозується.

Погода в Україні 25 жовтня очікується сухою, із морозами й туманом у деяких регіонах.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, у понеділок буде без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Вночі та вранці мешканці західних областей України місцями спостерігатимуть туман.

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"Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла. Вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла", - йдеться в повідомленні.

На Київщині завтра опадів також не очікується, температура повітря вночі складе 0-5 градусів морозу, а вдень прогріється до 6-11 градусів тепла.

Погода в Києві 25 жовтня очікується така: 0-2 градуси морозу вночі та 7-9 градусів тепла вдень.

Як повідомляв УНІАН, народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що наприкінці жовтня – 26-27 числа, очікується дуже холодна погода: температура впаде до 0 градусів, та розпочнуться дощі.

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Автор: Олександр Топчій