Найактивніший вулкан Європи - Етна - знову прокинувся на Сицилії.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, стовпи попелу сягали п'яти кілометрів заввишки, а лави - декількох сотень метрів.
Через це тимчасово закрили місцевий аеропорт - попелом замело злітну смугу. Важке повітря спостерігається і в декількох найближчих містах.
Зараз вулкан затих, проте сейсмологи очікують новий сплеск активності вже сьогодні.
Що відомо про вулкан Етна?
Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був у 1865 році.
Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.
Висота: 3329 м.
Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.
Найбільший діючий вулкан Європи.
Місце: острів Сицилія в Італії.
Вік: понад 350000 років.
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