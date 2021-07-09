Стовпи попелу, які викидав вулкан, сягали п'яти кілометрів заввишки.

Найактивніший вулкан Європи - Етна - знову прокинувся на Сицилії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, стовпи попелу сягали п'яти кілометрів заввишки, а лави - декількох сотень метрів.

Через це тимчасово закрили місцевий аеропорт - попелом замело злітну смугу. Важке повітря спостерігається і в декількох найближчих містах.

Зараз вулкан затих, проте сейсмологи очікують новий сплеск активності вже сьогодні.

Що відомо про вулкан Етна?

Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був у 1865 році.

Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.

Висота: 3329 м.

Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.

Найбільший діючий вулкан Європи.

Місце: острів Сицилія в Італії.

Вік: понад 350000 років.

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Автор: Катерина Лиманська