Етна на Сицилії вивергається всімнадцяте за півтора місяця (фоторепортаж, відео)

Поки що вулкан не несе ніякої загрози населеним пунктам.

Нове виверження Етни на Сицилії. У нічне небо вулкан випустив кількаметрові чорні клуби диму й тони лави. Це вже 17-те виверження за півтора місяці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Науковці кажуть, поки жодної загрози сусіднім містам та селищам Етна не несе. Головне, просять людей не наближатися до вулкана надто близько. Найближчий аеропорт у Катанії працює у звичному режимі.

Виверження вулкана Етна

Вивергатися вулкан почав ще 13 грудня 2020 року - фонтани лави і іскри було добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.

За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни і місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.

Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.