Хмари диму та попелу: на Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж, відео)

08:43, 23 лютого 2021
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Наразі вулкан нічим не загрожує ані сусіднім поселенням, ані авіасполученню.

Найвищий та найактивніший вулкан Європи вкотре за тиждень продемонстрував усю свою міць. Розпечену лаву Етна викидає вже вчетверте за тиждень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Сицилії сталося виверження Етни (фоторепортаж, відео)

Хмари диму та багряного попелу здійнялися на кілька кілометрів. Наразі вулкан нічим не загрожує ані сусіднім поселенням, ані авіасполученню - твердить місцева влада.

Попри пандемію, сотні туристів та мисливців за гарними фото намагаються дістатися Сицилії, аби помилуватися виверженням. Рятувальники закликають туристів не наближатися надто близько до гори.

Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.

Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.

Висота: 3329 м.

Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.

Найбільший діючий вулкан Європи.

Місце: острів Сицилія в Італії.

Вік: більше 350 000 років.

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Автор: Олена Пилипчак

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