Хмари диму і лава на Сицилії: вулкан Етна вивергався 14 разів за останні 4 тижні (відео)
Нічне виверження Етни налякало місцеве населення.
Найвищий діючий вулкан в Європі, Етна, який знаходиться на Сицилії, Італія, викинув розпечену лаву в 14-й раз за 4 тижні.
Про це повідомляє The Watchers.
Хмари Діму та попелу: на Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж, відео)
Останнє виверження сталося вчора, 17 березня. Хмара попелу перемістилася на південний схід. Камери спостереження зафіксували вихід лави з південно-східного кратера.
Нічне виверження супроводжувалося гучним гуркотом, який налякав місцеве населення.
Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.
Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.
Висота: 3329 м.
Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.
Найбільший діючий вулкан Європи.
Місце: острів Сицилія в Італії.
Вік: більше 350 000 років.
Виверження вулкана Етна
Вивергатися вулкан почав ще 13 грудня 2020 року - фонтани лави і іскри було добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.
За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни і місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.
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