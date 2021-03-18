Хмари диму і лава на Сицилії: вулкан Етна вивергався 14 разів за останні 4 тижні (відео)

Нічне виверження Етни налякало місцеве населення.

Етна вивергається на Сицилії / Фото REUTERS

Найвищий діючий вулкан в Європі, Етна, який знаходиться на Сицилії, Італія, викинув розпечену лаву в 14-й раз за 4 тижні.

Про це повідомляє The Watchers.

Читайте також Хмари Діму та попелу: на Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж, відео)

Останнє виверження сталося вчора, 17 березня. Хмара попелу перемістилася на південний схід. Камери спостереження зафіксували вихід лави з південно-східного кратера.

Нічне виверження супроводжувалося гучним гуркотом, який налякав місцеве населення.

Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.

Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.

Висота: 3329 м.

Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.

Найбільший діючий вулкан Європи.

Місце: острів Сицилія в Італії.

Вік: більше 350 000 років.

Виверження вулкана Етна

Вивергатися вулкан почав ще 13 грудня 2020 року - фонтани лави і іскри було добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.

За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни і місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.