Синоптик прогнозує, що 2021 рік може стати найбільш неврожайним за сім років

13:16, 25 лютого 2021
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Горбань попередив, що цього року очікується серйозний неврожай.

За прогнозом синоптика, Україну може очікувати неврожай / Фото REUTERS
За прогнозом синоптика, Україну може очікувати неврожай / Фото REUTERS

Народний синоптик Леонід Горбань попередив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни.

Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

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"2021 рік - рік Сатурна. Очікується найневрожайніший рік з усіх семи років під управлінням планет. А у 2024 році - дуже жорстока посуха. Я дав ці розрахунки у Верховну Раду і Кабмін", - резюмував він.

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В Україні початок весни в 2021 році буде морозним, температура повітря може опускатися до -7°.

За словами Горбаня, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни - завдання не з легких, оскільки важливу роль відіграє несподіваний фактор - тонни снігу.

"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько 0°, а з 3 по 7 березня - до -5°...-7°", - зазначив він.

Синоптик додав, що в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема.

"Київська дамба трошки потече. Хоча є така давня народна прикмета: Якщо Старий Новий рік випадає під молодий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 січня був старий місяць", - пояснив Горбань.

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Автор: Олена Пилипчак

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