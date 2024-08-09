Японське метеорологічне агентство (JMA) випустило своє перше попередження про мегаземлетрус. Попередження з'явилося всього через кілька годин після землетрусу магнітудою 7,1, який 8 серпня стався біля узбережжя острова Кюсю. У попередженні йдеться про те, що якщо в майбутньому станеться великий землетрус, виникнуть сильні поштовхи і великі цунамі.
Як пише The Watchers, це перший раз, коли JMA випустило додаткову інформацію про землетрус у жолобі Нанкай.
Жлоб Нанкай - це зона довжиною 800 км між двома тектонічними плитами в Тихому океані, де в минулому відбувалися сильні землетруси.
Як повідомляється, ймовірність нового великого землетрусу вища за норму, але він не обов'язково має статися.
Статистичні дані минулих років показують, що з 1437 землетрусів із магнітудою 7 або більше було 6 випадків повторних землетрусів із магнітудою 8 або більше, які сталися в тій самій області протягом семи днів.
Якщо станеться сильніший землетрус, то також очікується і велике цунамі вздовж узбережжя Тихого океану.
Після оголошення попередження людям рекомендували продовжувати своє повсякденне життя, залишаючись готовими до потенційних катастроф, а людям з інвалідністю, літнім і дітям рекомендували евакуюватися.
Нанкайський жолоб - що про нього відомо
Нанкайський жолоб був місцем значної сейсмічної активності протягом усієї історії. Цей регіон сумно відомий руйнівними землетрусами, часто з магнітудою 8 або 9, які зазвичай трапляються кожні століття або два.
Дослідження показують, що наступний мегаземлетрус магнітудою від 8 до 9 уздовж Нанкайського жолоба з 70-відсотковою вірогідністю відбудеться протягом найближчих 30 років.
1707 року всі сегменти жолоба одночасно розірвалися, що призвело до землетрусу, який є другим за силою в історії країни. Цей землетрус також спричинив останнє відоме виверження гори Фудзі.