Після вчорашнього землетрусу біля острова Кюсю існує ймовірність ще сильнішого землетрусу.

Японське метеорологічне агентство (JMA) випустило своє перше попередження про мегаземлетрус. Попередження з'явилося всього через кілька годин після землетрусу магнітудою 7,1, який 8 серпня стався біля узбережжя острова Кюсю. У попередженні йдеться про те, що якщо в майбутньому станеться великий землетрус, виникнуть сильні поштовхи і великі цунамі.

Як пише The Watchers, це перший раз, коли JMA випустило додаткову інформацію про землетрус у жолобі Нанкай.

Жлоб Нанкай - це зона довжиною 800 км між двома тектонічними плитами в Тихому океані, де в минулому відбувалися сильні землетруси.

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Як повідомляється, ймовірність нового великого землетрусу вища за норму, але він не обов'язково має статися.

Статистичні дані минулих років показують, що з 1437 землетрусів із магнітудою 7 або більше було 6 випадків повторних землетрусів із магнітудою 8 або більше, які сталися в тій самій області протягом семи днів.

Якщо станеться сильніший землетрус, то також очікується і велике цунамі вздовж узбережжя Тихого океану.

Після оголошення попередження людям рекомендували продовжувати своє повсякденне життя, залишаючись готовими до потенційних катастроф, а людям з інвалідністю, літнім і дітям рекомендували евакуюватися.

Нанкайський жолоб - що про нього відомо

Нанкайський жолоб був місцем значної сейсмічної активності протягом усієї історії. Цей регіон сумно відомий руйнівними землетрусами, часто з магнітудою 8 або 9, які зазвичай трапляються кожні століття або два.

Дослідження показують, що наступний мегаземлетрус магнітудою від 8 до 9 уздовж Нанкайського жолоба з 70-відсотковою вірогідністю відбудеться протягом найближчих 30 років.

1707 року всі сегменти жолоба одночасно розірвалися, що призвело до землетрусу, який є другим за силою в історії країни. Цей землетрус також спричинив останнє відоме виверження гори Фудзі.

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