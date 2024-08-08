Магнітуда підземних поштовхів була 6,9 і 7,1.

На півдні Японії сталося одразу два потужні землетруси, через що існує загроза цунамі. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, попередження про цунамі було оголошено після того, як у четвер вдень було зареєстровано два землетруси магнітудою 6,9 і 7,1.

За даними Японського метеорологічного агентства, попередження про цунамі було оголошено для прибережних районів південних японських островів Кюсю і Сікоку. За даними японських ЗМІ, висота хвилі очікується близько метра.

За деякими даними, перші хвилі вже досягли узбережжя Міядзакі.

Геологічна служба США повідомляє, що перший землетрус магнітудою 6,9 стався на острові Кюсю. Менш ніж за хвилину послідував сильніший землетрус магнітудою 7,1.

Повідомляється, що поштовхи були такої сили, що люди ледве трималися на ногах. За попередніми даними, серйозних руйнувань немає і ніхто з людей не постраждав.

Землетруси в Японії

Японія входить до числа найбільш сейсмоактивних країн світу. Щороку тут фіксуються тисячі землетрусів, хоча більшість із них настільки слабкі, що залишаються непоміченими. У середньому, руйнівні землетруси, які можуть завдати значної шкоди, трапляються раз на кілька років.

Найсмертоноснішим землетрусом в історії Японії вважається Великий землетрус у Канто, що стався 1 вересня 1923 року. Його магнітуда становила 8,3. Жертвами стихії стали понад 140000 осіб.

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