Магнітуда землетрусу склала 6,2.

Землетрус магнітудою 6,2 стався у вівторок у префектури Ібаракі в Японії.

Про це з посиланням на дані Японського метеорологічного агентства передає агентство Сіньхуа.

Як повідомляється, землетрус стався близько 7:46 ранку за місцевим часом. Його епіцентр залягав на глибині 450 кілометрів.

За даними агентства, попередження про цунамі поки не надходило. Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування теж не надходило.

Відзначимо, що Японія входить в систему Тихоокеанського вулканічного вогняного кільця. 10% світової вулканічної активності на початку 1990-х було зареєстровано саме в Японії. До 1500 землетрусів щороку магнітудою від 4 до 6 не є для країни чимось незвичайним. Невеликі землетруси відбуваються щодня в різних частинах Японії, викликаючи здригання будівель.

Нагадаємо, тиждень тому Акапулько сколихнув потужний землетрус. Поштовхи були такої сили, що відчувалися в столиці Мексиці, яка розташована за 370 кілометрів від Акапулько.

Влада заявила, що в результаті землетрусу загинула як мінімум одна людина.

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Автор: Катерина Лиманська