Магнітуда землетрусу склала 2,5.

У Закарпатській області стався землетрус, магнітуда його склала 2,5.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як зазначається, вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх о 16:32 8 вересня.

"Зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - зазначили у відомстві.

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Як повідомляв Погода УНІАН, 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 зафіксував селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.

"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", - повідомили тоді рятувальники.

А вже за кілька днів, 8 червня, на Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за тиждень. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

Автор: Катерина Лиманська