Підземні поштовхи зареєстрували у Чернівецькій області.

Сьогодні вранці о 05:59 в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано в районі села Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області. Магнітуда землетрусу склала 3,1 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр залягав на глибині 3 кілометрів.

"За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення, просто неба - небагатьма. Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - розказали фахівці.

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Відзначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 23 грудня минулого року. Тоді їхня магнітуда склала 3,0 та 2,2.

3 січня в Україні стався доволі сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,8 зафіксували на Закарпатті в районі міста Іршава, на глибині 6 кілометрів.

Фахівці розказали, що коливання від цього землетрусу подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.

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