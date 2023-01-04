Підземні поштовхи зафіксували на Закарпатті.

У вівторок, 3 січня, в Україні стався перший у цьому році й доволі сильний землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу склала 3,8 за шкалою Ріхтера.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували в районі міста Іршава, на глибині 6 кілометрів.

"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - повідомили фахівці.

Відео дня

Нагадаємо, з території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Останні землетруси Україні

23 грудня 2022 року у Чернівецькій області біля населеного пункту Новодністровськ зафіксували землетрус. Його магнітуда склала 3,0 за шкалою Ріхтера.

Вже за кілька днів, 28 грудня, підземні поштовхи зафіксували на Івано-Франківщині. Тоді магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

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