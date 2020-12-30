"Там жах": мешканка Хорватії розповіла про наслідки землетрусу

Вона зазначила, що небезпека нових поштовхів існує кожну хвилину.

У Хорватії стався землетрус / фото REUTERS

У столиці Хорватії Загребі, який розташовано за 50 км від епіцентру землетрусу (місто Петрино), дуже сильно відчувалися поштовхи.

Про це розповіла мешканка столиці Хорватії Загреба Єсенія Булулукова в ефірі телеканалу «Україна 24». Вона зазначила, що небезпека нових поштовхів існує кожну хвилину.

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«Загреб знаходиться дуже близько до епіцентру – це менше ніж 50 км. Відчувалося дуже сильно, і сьогодні зранку були два нові поштовхи силою 4,9 бала. Кожного моменту ми чекаємо, що потрібно буде щось робити - або ставати під стіну, яка не впаде, або вибігати з будинку. Це все дуже серйозно», - заявила жінка.

Вона наголосила, що вчора після підземних поштовхів були закриті магазини.

«Сьогодні все працює абсолютно нормально. У Загребі вже є електроенергія, все працює нормально. Що стосується Петрині й сіл навколо цього міста – там, звичайно, жах. Одразу були зроблені пункти, де люди можуть переночувати й зігрітися. Але хорвати у соцмережах з усієї країни ставлять повідомлення про те, що готові прийняти сім’ї до себе або в будинки на морському узбережжі. Хорватія у цьому питанні дуже згуртована і відкрита», - зазначила Булулукова.

Землетрус у Хорватії