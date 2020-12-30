Ніч під відкритим небом: Хорватію сколихнула хвиля нових землетрусів, є жертви (фоторепортаж, відео)

Багато жителів провели ніч під відкритим небом, гріючись біля вогню. Деякі ночували в машинах і мокрих від дощу наметах.

У середу вранці ще три землетруси сколихнули Хорватію, яка переживає поштовхи третю добу поспіль.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Vecernji List.

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Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 і 3,9 бали за шкалою Ріхтера.

Епіцентр першого землетрусу, що стався о 6:15 ранку, знаходився в 12 кілометрах на північний захід від Сісака і заліг на глибині 8 кілометрів.

Його сильно відчули жителі Петріні, яке напередодні найбільше постраждало від стихійного лиха, а також Загреба, Великої Гориці і Карловаца.

За ним о 6:26 ранку відбувся другий сильний землетрус силою 4,8 бали, а потім був трохи слабшим - 3,9. Після цього багато громадян вийшли на вулиці Сісака.

Після руйнівного землетрусу у вівторок багато жителів Петріні, Сісака і околиць провели ніч під відкритим небом, гріючись біля вогню. Деякі ночували в машинах і мокрих від дощу наметах.

"Доброго ранку, нам не добре. Сьогодні вранці о 6:15 нас вразив третій, якщо не четвертий землетрус - коротше, але сильніше. Все, що ще не впало, падає з руїн Петріні", - прокоментував стихію Даринко Думбович, мер Петріні.

Щонайменше 7 людей загинули в результаті землетрусу, який сколихнув країну 29 грудня.

Його магнітуду оцінили від 6,2 до 6,4 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився поблизу міста Петріні.

Землетрус у Хорватії: що відомо

У хорватському місті Петрино, розташованому в 50 км від Загреба, стався землетрус магнітудою 6,4.

Зокрема, рятувальники витягли з-під завалів чоловіка і дитину, які вижили. В іншому відео було показано, як провалився дах в одному з будинків.

Німецький науково-дослідний центр з геологічних наук GFZ повідомив, що землетрус стався на глибині 10 км.

Вчора, 28 грудня, в районі міста Петріні також було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2.

У Хорватії в результаті землетрусу отримала незначні пошкодження будівля українського посольства в Загребі.