В Алжирі стався сильний землетрус, люди у паніці вибігали на вулицю (відео)
Повідомлень про жертви не надходило.
В Алжирі стався сильний землетрус, магнітудою 6.
Про це повідомляє The Watchers.
"Ніхто не пам'ятає нічного подібного": за три тижні у Ісландії стало понад 50 тисяч землетрусів (фото)
Епіцентр був розташований в 20 км на північний схід від Беджая.
За оцінками, 107 000 людей відчули дуже сильне тремтіння, 308 000 - сильне, 937 000 - помірне і 13 174 000 - легке.
В цілому, населення цього регіону проживає у спорудах, які дуже вразливі для землетрусів, хоча існують і стійкі будівлі.
Головне управління цивільного захисту Алжиру в Беджаї повідомило про паніку серед місцевих жителів, які залишали свої будинки. Деякі будівлі потріскалися, а одна занедбана будівля частково обрушилася.
Землетрус в Ісландії
В Ісландії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим виверженням вулкану Кейлір недалеко від столиці острівної держави.
У районі, де він розташований, протягом 800 років вулканічної активності не спостерігалося. Але в останні тижні відбулося понад 50000 підземних поштовхів.
На випадок надзвичайної ситуації, влада разом з фахівцями розробляють план дій. В першу чергу, вони готуються застосувати важку техніку, щоб при необхідності змінити напрямок потоку лави.
Досі підземні поштовхи не завдавали значної шкоди. Але цього разу сейсмічна активність викликає серйозні побоювання.
"Ми були зовні, розвантажували машину. І, як мало хто інший, змогли виїхати звідти, щоб ніч провести спокійно. Земля під ногами сильно тремтіла. Виходячи з речами, я побачила, як стіл, що стояв посеред кухні, повалився набік, почав випадати вміст шаф", - говорить Сігурдур Олі Торлейфссон, представниця міської ради Гріндавіка.
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