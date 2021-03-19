В Алжирі стався сильний землетрус, люди у паніці вибігали на вулицю (відео)

Повідомлень про жертви не надходило.

Сильний землетрус сколихнув Алжир / Фото ua.depositphotos.com

В Алжирі стався сильний землетрус, магнітудою 6.

Про це повідомляє The Watchers.

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Епіцентр був розташований в 20 км на північний схід від Беджая.

За оцінками, 107 000 людей відчули дуже сильне тремтіння, 308 000 - сильне, 937 000 - помірне і 13 174 000 - легке.

В цілому, населення цього регіону проживає у спорудах, які дуже вразливі для землетрусів, хоча існують і стійкі будівлі.

Головне управління цивільного захисту Алжиру в Беджаї повідомило про паніку серед місцевих жителів, які залишали свої будинки. Деякі будівлі потріскалися, а одна занедбана будівля частково обрушилася.

Землетрус в Ісландії

В Ісландії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим виверженням вулкану Кейлір недалеко від столиці острівної держави.

У районі, де він розташований, протягом 800 років вулканічної активності не спостерігалося. Але в останні тижні відбулося понад 50000 підземних поштовхів.

На випадок надзвичайної ситуації, влада разом з фахівцями розробляють план дій. В першу чергу, вони готуються застосувати важку техніку, щоб при необхідності змінити напрямок потоку лави.

Досі підземні поштовхи не завдавали значної шкоди. Але цього разу сейсмічна активність викликає серйозні побоювання.