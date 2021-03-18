"Стіл повалився набік, почав випадати вміст шаф": в Ісландії готуються до виверження вулкану

Влада готова застосувати важку техніку, щоб змінити напрямок потоку лави.

Кейлір - зона сейсмічної активності в Ісландії / Фото REUTERS

В Ісландії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим виверженням вулкана Кейлір недалеко від столиці острівної держави.

Про це повідомляє Euronews.

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У районі, де він розташований, протягом 800 років вулканічної активності не спостерігалося. Але в останні тижні відбулося понад 50000 підземних поштовхів.

На випадок надзвичайної ситуації, влада разом з фахівцями розробляють план дій. В першу чергу, вони готуються застосувати важку техніку, щоб при необхідності змінити напрямок потоку лави.

Досі підземні поштовхи не завдавали значної шкоди. Але цього разу сейсмічна активність викликає серйозні побоювання.

"Ми були зовні, розвантажували машину. І, як мало хто інший, змогли виїхати звідти, щоб ніч провести спокійно. Земля під ногами сильно тремтіла. Виходячи з речами, я побачила, як стіл, що стояв посеред кухні, повалився набік, почав випадати вміст шаф", - каже Сігурдур Олі Торлейфссон, представниця міської ради Гріндавіка.

Землетруси в Ісландії: що відомо

У середу, 24 лютого, південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють в 5,7 бали за шкалою Ріхтера, розташований в 30 км на південь від столиці Рейк'явіка.

В Ісландії за останні три тижні зареєстровано понад 50000 землетрусів.

Ця незвичайна активність вказує на наближення виверження вулкану. Вчені не знають, коли воно трапиться, а ісландці в цей час вчаться жити з поштовхами землі.