Землетрус зафіксовано в Івано-Франківській області.

В Україні стався землетрус - підземні поштовхи у середу вдень, 28 грудня, зареєстрував Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зафіксували близько 14 години, його магнітуда за шкалою Ріхтера 2,4, йдеться на сайті центру.

За його даними, епіцентр землетрусу був на глибині два кілометри на території, розташованій західніше від селища міського типу Делятин (Надвірнянський район Івано-Франківської області).

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Новий землетрус для людей був невідчутним. Підземні поштовхи лише зафіксували сейсмографи.

Нові землетруси в Україні - що треба знати

В останній раз землетрус в Івано-Франківській області зафіксували 15 листопада цього року, його магнітуда також становила 2,4 за шкалою Ріхтера.

1 грудня стало відомо, що в Чернівецькій області був невідчутний для людей землетрус. 23 числа у цьому ж регіоні було зафіксовано трохи потужніші підземні поштовхи.

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