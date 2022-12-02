Підземні поштовхи зареєстрували у Чернівецькій області.

У четвер, 1 грудня в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ Чернівецької області, на глибині 6 кілометрів. Його магнітуда склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - відзначили сейсмологи.

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Вони нагадали, що останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 18 листопада 2022 року з магнітудою 2,7.

Землетруси в Україні

7 вересня землетрус зареєстрували з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна. Магнітуда землетрусу склала 2,2.

Через місяц, 6 жовтня, землетрус магнітудою 2,4 зареєстрували у Чернівецькій області в районі міста Новодністровськ. А на початку листопада у Румунії стався землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера, який відчувався у чотирьох областях України.

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