На схилах все ще лежить сніг.

Карпати все ще припорошені снігом, температура впала до -6°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський - ясно, вітер західний 3-4 м/с, температура повітря -6°", - йдеться у повідомленні.

Сильні заморозки в Україні

Вночі 29 квітня в Україні очікуються заморозки.

Крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Автор: Олена Пилипчак