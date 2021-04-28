Вночі 29 квітня в Україні очікуються заморозки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентра.
Читайте такожГрози, вітер і тепло до +23°: синоптик дала прогноз погоди на Великдень
Крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.
У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.
Заморозки в Україні у травні: прогноз синоптика
За прогнозами провідного синоптика Укргідрометцентру Романа Мурмила, в середу ще можливі заморозки, але вже наступного дня нічна температура перейде позначку в 0 градусів.
"Заморозки можливі до 28 числа включно, а 29 числа вони припиняться. Але говорити про те, що це будуть останні заморозки цієї весни, поки рано, оскільки і в травні велика їх ймовірність. Менше, але буває", - пояснив він.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram