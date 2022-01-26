Через глобальне потепління зимові Олімпійські ігри та зимові види спорту в цілому опинилися під загрозою.

Зміна клімату загрожує зимовим Олімпійським іграм і майбутньому зимових видів спорту, роблячи умови небезпечними для спортсменів і всіх учасників.

Про це попереджають експерти у звіті, опублікованому за тиждень до початку зимових ігор 2022 року в Пекіні, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, зимові Олімпійські ігри, що стартують 4 лютого, стануть першими, на яких буде використовуватиметься практично 100% штучний сніг: сотні генераторів снігу працюватимуть на повну потужність, щоб покрити лижні траси.

"Це вимагає великих витрат енергії та води, часто використовуються хімічні речовини для уповільнення танення, що забезпечує поверхню, яку багато хто називає непередбачуваною і потенційно небезпечною", - йдеться у звіті.

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Згідно з дослідженням, розташовані в посушливому кліматі Пекін і Чжанцзякоу можуть використовувати близько 49 мільйонів галонів (185 мільйонів літрів - УНІАН) хімічно обробленої води.

Хоча Китай неодноразово заявляв, що використовує для виробництва снігу тільки природну дощову і перероблену воду, висловлюються побоювання, що високий рівень використання води надасть додатковий вплив на й без того мізерні ресурси регіону.

Як повідомляється, в деяких регіонах природного снігу стає все менше, а доступність води для виробництва снігу знижується в результаті зміни клімату, що ставить під загрозу світову індустрію зимового спорту.

"Ризик очевидний: штучне потепління загрожує майбутньому зимових видів спорту в довгостроковій перспективі. Воно також скорочує кількість кліматично підходящих місць для проведення зимової Олімпіади", - йдеться в дослідженні.

За оцінками дослідників, з 21 місця проведення Зимових Олімпійських ігор, які використовувалися з 1924, до 2050 року тільки 10 матимуть відповідні кліматичні умови й рівень природного снігопаду для проведення заходу.

Нагадаємо, МВФ планує виділити $50 мільярдів на боротьбу зі зміною клімату. Як повідомляють ЗМІ, Україна може претендувати на отримання кредиту від цього трасту.

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