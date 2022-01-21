Запропонована програма допомоги спрямована на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

У Міжнародному валютному фонді окреслили плани створення кредитного трасту в розмірі 50 мільярдів доларів, зосередженому на зміні клімату й сталому розвитку.

Як повідомляє Bloomberg, право на отримання коштів від цього трасту (Resilience and Sustainability Trust, RST) матимуть приблизно три чверті країн-членів МВФ.

Мова йде про країни з низьким рівнем доходу та країни, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу з валовим національним доходом на душу населення менше ніж 12 тисяч доларів на рік. Зазначимо, що ВВП в Україні за підсумками 2020 року склав $3725, тож наша держава може претендувати на отримання кредиту з цього трасту.

RST має на меті розв'язання довгострокових проблем економічної стабільності, включаючи зміну клімату, готовність до пандемій та цифровізацію, зазначають у МВФ. Доступ до коштів визначатиметься в кожному конкретному випадку, і залежатиме від економічної прийнятності боргу країни та спрямованості на проведення структурних змін. Окрім цього, країни мають бути учасниками традиційних програм МВФ, роблячи новий траст доповненням, а не заміною.

"Навіть у той час, як країни продовжують боротися з Covid-19, дуже важливо не упускати з уваги довгострокову проблему трансформації економіки, щоб стати більш стійкою до потрясінь і досягти сталого та інклюзивного зростання. Пандемія навчила нас, що невирішення цих довгострокових проблем вчасно може мати значні економічні наслідки з потенційними проблемами з платіжним балансом у майбутньому", - зазначають директор Департаменту МВФ з питань стратегії, політики й аналізу Джейла Пазарбасіоглу та її заступник Ума Рамакрішнан.

Траст фінансуватиметься багатшими країнами, які спрямовують свої резерви МВФ (відомі як спеціальні права запозичення) біднішим. МВФ потрібно буде мобілізувати 50 мільярдів доларів для задоволення прогнозованого попиту, зазначають чиновники. Вони сподіваються, що створення нового трасту буде схвалене виконавчим комітетом на весняних зборах МВФ у квітні, а до кінця 2022 року RST почне повністю функціонувати.

Представники МВФ зазначили, що сума грошей, яку будь-яка країна може позичити з трасту, буде обмежена 150% від квоти держави-члена в МВФ, але не більше $1,4 мільярда. Ця умова фактично обмежує, скільки грошей може отримати велика країна із середнім рівнем доходу, як-от Туреччина, Росія чи Аргентина.

Співробітники фонду пропонують дати країнам 20 років на повернення коштів, а погашення позики, крім виплати відсотків, починатиметься через 10 років.

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