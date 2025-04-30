Вулкан Утурунку в Болівії не вивергався вже сотні тисяч років.

Високо в Центральних Андах дрімає геологічна загадка. Вулкан Утурунку в Болівії не вивергався вже понад 250 000 років. Його також називають "зомбі"-вулканом, бо він все ще демонструє тривожні ознаки життя, наприклад, землетруси та викиди газу.

Вчені з Китаю, Великої Британії та США вивчили структуру цього вулкана. Результати їхніх досліджень опубліковані в журналі PNAS.

Як з'ясували вчені, занепокоєння вулкана призводить до характерної деформації землі у формі "сомбреро". Земля над вулканічною системою випинається вгору, а області навколо неї опускаються.

Відео дня

Проаналізувавши понад 1700 землетрусів, команда створила зображення неглибокої кори під Утурунком. Ця техніка відома як сейсмічна томографія.

Вивчаючи вулкан дослідники змогли пояснити зомбіподібну поведінку Утурунку. Вони припускають, що землетруси спричинені рухом нагрітих рідин і газів, відкладених у резервуарах просто під кратером вулкана.

Учені дійшли висновку, що рух і накопичення рідин і газів під кратером є найімовірнішою причиною деформації ґрунту, яку можна бачити в центрі вулкана.

Очікується, що методи, які застосовувала ця група вчених, будуть корисні і для вивчення інших 1400 потенційно активних вулканів.

Виверження вулкана в Індонезії

Наприкінці березня в Індонезії почав вивергатися вулкан Левотобі. Вулкан викинув у небо стовп попелу на висоту 8 кілометрів.

Виверження було настільки потужним, що довелося оголосити евакуацію і призупинити польоти на популярний острів Балі.

Вас також можуть зацікавити новини: