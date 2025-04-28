Булусан - один із 24 діючих вулканів на Філіппінах.

На Філіппінах почав вивергатися вулкан Булусан. Про це повідомляє Reuters.

Вулкан розташований у центральній частині Філіппін. Рано вранці він викинув стовп попелу, який піднявся в небо на висоту 4,5 км, а потім, за даними місцевих ЗМІ, засипав довколишні села.

Місцева влада підвищила рівень тривоги на горі Булусан і попередила жителів триматися подалі від небезпечної зони радіусом 4 км.

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Напередодні виверження вчені зафіксували понад 50 землетрусів за добу в районі вулкана, а місцеві жителі повідомляли про гуркітливі звуки.

Людей закликають до пильності через ризик каменепадів, а пілотам рекомендували не літати в зоні виверження.

Вулкан Булусан - що відомо

Булусан - один із 24 діючих вулканів на Філіппінах. Країна розташована в тихоокеанському "вогняному кільці", де вулканічна активність і землетруси - звична річ.

Незважаючи на небезпеку, вулкан є популярною пам'яткою країни.

Виверження вулкана Левотобі в Індонезії

Наприкінці березня в Індонезії почав вивергатися вулкан Левотобі. Через небезпеку довелося скасувати деякі рейси на популярний серед туристів курортний острів Балі.

У листопаді минулого року Левотобі також вивергався, що призвело до загибелі 10 осіб.

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