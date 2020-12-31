Через зсуви у Норвегії довелося евакуювати понад 700 людей (відео)

На місце зсувів приїхали одразу 40 рятувальників.

Через зсуви постраждав десяток людей / Фото REUTERS

Через зсуви ґрунту за 20 кілометрів від норвезької столиці - Осло, травмовані десятеро людей, доля 11 невідома.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Понад 700 осіб довелося евакуювати. На стінах ще півтора десятка будинків з’явилися тріщини. Надзвичайники отримали десятки дзвінків із проханням про допомогу.

На місце зсувів приїхали одразу 40 рятувальників. З постраждалими, серед яких чимало людей літнього віку, працюють психологи.

Зсуви у Норвегії: що відомо

НП сталася в 40 кілометрах від Осло в містечку Аск, що в муніципалітеті Еррум, в якому проживає 5000 осіб.

В результаті зсуву пошкоджено кілька будинків.

Керівник поліцейської операції Роджер Петтерсен сказав, що поки нічого не відомо про зниклих безвісти. Він також не надав подробиць про постраждалих.

"Умови важкі. Темно і погана погода", - сказав він.

Петтерсен назвав подію "катастрофою".

За його словами, в пошуково-рятувальній операції задіяні всі наявні ресурси, включаючи вертольоти. Персонал поліції відправлений в постраждалий район, щоб допомогти людям вибратися.

Евакуйованих відправили в найближчий готель, де вони будуть зареєстровані і отримають допомогу.

Поліцію попередили про зсув близько 4:00 ранку, в результаті чого була розпочата масштабна операція за участю поліцейських, аварійних служб, Червоного Хреста та інших. На місці були і геологи.