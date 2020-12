"Умови важкі": зсув у Норвегії пошкодив будинки, населення евакуйовано (фоторепортаж, відео)

Про зниклих безвісти поки нічого невідомо.

Більше 150 осіб були евакуйовані і щонайменше дев'ять постраждали в результаті серйозного зсуву в середу вранці на півдні Норвегії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство DPA.

Читайте також Через повінь в англійському графстві Бедфордшир евакуюють людей (фото)

НП сталася в 40 кілометрах від Осло в містечку Аск, що в муніципалітеті Еррум, в якому проживає 5000 осіб.

В результаті зсуву пошкоджено кілька будинків.

Керівник поліцейської операції Роджер Петтерсен сказав, що поки нічого не відомо про зниклих безвісти. Він також не надав подробиць про постраждалих.

Петтерсен назвав подію "катастрофою".

За його словами, в пошуково-рятувальній операції задіяні всі наявні ресурси, включаючи вертольоти. Персонал поліції відправлений в постраждалий район, щоб допомогти людям вибратися.

Евакуйованих відправили в найближчий готель, де вони будуть зареєстровані і отримають допомогу.

Поліцію попередили про зсув близько 4:00 ранку, в результаті чого була розпочата масштабна операція за участю поліцейських, аварійних служб, Червоного Хреста та інших. На місці були і геологи.

Прем'єр-міністр Норвегії висловила своє співчуття.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl