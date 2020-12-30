"Умови важкі": зсув у Норвегії пошкодив будинки, населення евакуйовано (фоторепортаж, відео)

14:58, 30 грудня 2020
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Про зниклих безвісти поки нічого невідомо.

Більше 150 осіб були евакуйовані і щонайменше дев'ять постраждали в результаті серйозного зсуву в середу вранці на півдні Норвегії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство DPA.

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НП сталася в 40 кілометрах від Осло в містечку Аск, що в муніципалітеті Еррум, в якому проживає 5000 осіб.

В результаті зсуву пошкоджено кілька будинків.

Керівник поліцейської операції Роджер Петтерсен сказав, що поки нічого не відомо про зниклих безвісти. Він також не надав подробиць про постраждалих.

"Умови важкі. Темно і погана погода", - сказав він.

Петтерсен назвав подію "катастрофою".

За його словами, в пошуково-рятувальній операції задіяні всі наявні ресурси, включаючи вертольоти. Персонал поліції відправлений в постраждалий район, щоб допомогти людям вибратися.

Евакуйованих відправили в найближчий готель, де вони будуть зареєстровані і отримають допомогу.

Поліцію попередили про зсув близько 4:00 ранку, в результаті чого була розпочата масштабна операція за участю поліцейських, аварійних служб, Червоного Хреста та інших. На місці були і геологи.

Прем'єр-міністр Норвегії висловила своє співчуття.

"Боляче спостерігати, як сили природи спустошили Еррум. Мої думки з тими, хто постраждав від зсуву", - заявила вона.

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Автор: УНІАН

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Теги: погодаНорвегіязсувзсув ґрунту
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