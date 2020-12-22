Зсуви в Ісландії зруйнували десяток будинків, населення міста довелося евакуювати (відео)
Зсуви сталися після рекордної кількості дощів.
У місті Сейдісфьордюр, Ісландія, сталося кілька зсувів, які завдали шкоди мінімум 10 будинкам і пошкодили лінії електропередач.
Про це повідомляє The Watchers.
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Зсуви сталися після сильних дощів. Метеорологи заявили, що 570 мм опадів з 14 по 18 грудня стало рекордним за подібний період часу для Ісландії.
У п'ятницю, 18 грудня, жителі міста - 700 осіб - були евакуйовані після того, як зсув пошкодив близько 10 будинків. В цей район допускаються тільки служби швидкого реагування, метеорологи, репортери і бригада з ремонту електрообладнання.
У вівторок, 15 грудня, Департамент цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями оголосив про тривогу.
"Я боюся, що це ще не кінець і ми втратимо більше будинків. Зрозуміло, що в горах накопичилася величезна кількість води", - каже колишній голова міської ради Сейдісфьордура Хільдур Торісдоттір.
Оскільки ризик подальших зсувів зберігається, жителів деяких районів довколишнього Ескіфьордура також довелося евакуювати. Схили гір, як і раніше, повні дощової води, а тріщини на старій дорозі над містом стали ширшими.
Зсуви, смерчі і торнадо в Європі
29 вересня на південно-східну частину Європи обрушилася сильна негода. За останні пару днів вона призвела до значного падіння температури повітря, сильних вітрів, граду і високогірного снігу, злив, повеней, зсувів і смерчів, деякі з яких перетворилися на руйнівні торнадо. Найбільше постраждала Італія, де загинули 5 людей.
До 25 вересня в 7 регіонах оголосили помаранчевий рівень тривоги: Ломбардії, Фріулі-Венеції-Джулії, Тоскані, Лаціо, кампанії, Базилікате і Сардинії.
У країні зафіксовано три водяних смерчі.
На південь від Неаполя зафіксовано гігантський водяний смерч, який вирвав дерева з корінням і пошкодив будівлі та автомобілі.
Безліч водяних смерчів також були помічені над північною частиною Адріатичного моря.
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