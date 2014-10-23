Кремль обіцяє визнати результати виборів в Україні

Про це пише "Радіо Свобода".

«Визнає. Не турбуйтеся. Ми хочемо, щоб Україна увійшла в нормальне цивілізоване русло, і щоб це була держава, здатна сама себе утримувати насамперед», – зазначив Іванов, слова якого цитують російські агентства.

Однак глава адміністрації президента Росії також сподівається, що псевдовибори в «ДНР» і «ЛНР», які призначені на 2 листопада, сприятимуть стабілізації ситуації в Україні.

Читайте такожКВУ: ризик фальсифікацій та зриву виборів існує не лише в зоні АТО

Раніше проросійські сепаратисти повідомили про намір провести «вибори» до «місцевого парламенту» 2 листопада, також заявили, що вибори до Верховної Ради України проводити не будуть.

Позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня.