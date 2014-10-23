Ватажок "ДНР" погрожує незабаром взяти Краматорськ, Слов'янськ та Маріуполь

"Будуть ще дуже важкі періоди військових дій. Будемо забирати Слов'янськ та Краматорськ і Маріуполь. На жаль, не виходить перевести переговори в мирну площину. Режим тиші дотримувався тільки нами. Позавчора ми почали відповідати (на вогонь), вчора всі мовчали", - заявив Олександр Захарченко в Донецьку, передають "РИА Новости".