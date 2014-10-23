Ватажок "ДНР" погрожує незабаром взяти Краматорськ, Слов'янськ та Маріуполь
12:58, 23 жовтня 2014Політика
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Прем'єр-міністр терористичної організації "Донецька народна республіка" Олександр Захарченко допустив, що на Донбасі незабаром можуть поновитися активні бойові дії.
REUTERS
"Будуть ще дуже важкі періоди військових дій. Будемо забирати Слов'янськ та Краматорськ і Маріуполь. На жаль, не виходить перевести переговори в мирну площину. Режим тиші дотримувався тільки нами. Позавчора ми почали відповідати (на вогонь), вчора всі мовчали", - заявив Олександр Захарченко в Донецьку, передають "РИА Новости".
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