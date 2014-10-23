Без волі президента жоден закон про люстрацію не діятиме - політолог

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«На жаль, ми живемо ще в старих обставинах. І один закон вирішити ситуацію кардинально не зможе. Допоки нам господь Бог, чи, я не знаю, громадянське суспільство не надасть нам нового президента, який закладе новий імператив для суспільства у моралі та політиці, доти ми просуватимемося дуже повільно», - сказав Басараб.

На думку політолога, Порошенко підписав закон про люстрацію, у значній мірі завдячуючи тиску громадськості. «Я вважаю, що у президента повноважень достатньо, щоб зробити значно більше, ніж передбачено законом про люстрацію, але, на жаль, він цього не робить», - сказав Басараб.