Без волі президента жоден закон про люстрацію не діятиме - політолог
Політолог Михайло Басараб вважає, що президент України Петро Порошенко не має волі до очищення влади, а тому закон про люстрацію не виконає свою функцію.
Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
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«На жаль, ми живемо ще в старих обставинах. І один закон вирішити ситуацію кардинально не зможе. Допоки нам господь Бог, чи, я не знаю, громадянське суспільство не надасть нам нового президента, який закладе новий імператив для суспільства у моралі та політиці, доти ми просуватимемося дуже повільно», - сказав Басараб.
На думку політолога, Порошенко підписав закон про люстрацію, у значній мірі завдячуючи тиску громадськості. «Я вважаю, що у президента повноважень достатньо, щоб зробити значно більше, ніж передбачено законом про люстрацію, але, на жаль, він цього не робить», - сказав Басараб.