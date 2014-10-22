Більше половини співробітників Адміністрації президента були звільнені

Про це повідомив на брифінгу в середу заступник глави АП Дмитро Шимків.

«Станом на 21 жовтня відсоток старих працівників у штаті становить 44%», - сказав він.

За його словами, зараз в АП завершується перша фаза проекту реформування, який проводиться за рахунок коштів фонду британського уряду. Даний проект дає змогу проаналізувати цільову модель роботи і структуру Адміністрації президента, а також в майбутньому дасть змогу «оптимізувати процеси» у відомстві.

Крім того, Шимків відзначив, що на даний момент в АП вже впроваджено систему електронного документообігу, а також у тестовому режимі продовжує працювати електронна система взаємодії з Кабінетом міністрів України, що дає змогу відомствам передавати документи з одного відомства в інше в електронному форматі.

«У нас запущено електронну взаємодію з Кабінетом міністрів, тобто ми одержуємо зараз електронні документи від Кабінету міністрів у середньому приблизно на 2 години швидше, ніж вони приходять в паперовому вигляді», - констатував заступник глави АП.

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Як повідомляв УНІАН, після свого призначення на посаду заступника глави АП Шимків повідомляв про свій намір впровадити в Адміністрації президента сучасні електронні технології, що передбачає також перехід на електронний документообіг. Прикладом роботи з електронними системами в АП він хотів продемонструвати, як потрібно ефективно реформувати державну установу.

На початку вересня Шимків заявив, що близько 80% співробітників Адміністрації президента можуть бути звільнені до листопада в рамках реформування відомства.

10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за суттєве скорочення кількості державних службовців. За його словами, впровадження електронного управління продемонструє, що така кількість держслужбовців не потрібна.