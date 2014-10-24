Джемілєв: ГПУ отримала список з 387 осіб, причетних до порушення прав людини в Криму

Рішення у цих справах може бути винесено заочно, повідомив очільник Мін’юсту Павло Петренко під час брифінгу в Кабінеті Міністрів. Про це пише урядовий портал.

При цьому, як передає Крим.Реалії, лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, своєю чергою, повідомив, що за результатами робочої групи з вивчення злочинних дій окупаційної влади на території Криму зібрано великий матеріал, на основі якого передано до Генеральної прокуратури список з 387 осіб, які підозрюються у порушенні прав людини у Криму.

Читайте такожЮНЕСКО підтвердила, що Крим - це УкраїнаЗа його словами, щодо цих осіб можуть бути порушені кримінальні справи за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу (заклики і дії, спрямовані на зміну конституційного ладу).

В Криму після окупації розгортається масштабне переслідування кримських татар (обшуки, погрози, викрадення, вбивства), а українці зазнають дискримінації за національною та конфесійною ознакою.