У Криму греко-католицька церква під загрозою ліквідації – глава УГКЦ

За його словами, з 1 січня 2015 року УГКЦ на півострові може опинитись поза законом, а всі церковні приміщення і храми будуть конфісковані, передає Радіо Свобода.

Як заявив предстоятель греко-католиків, це стосується всіх церков і релігійних організацій на території Криму.

«Так звана кримська влада видала новий закон, згідно з яким всі релігійні організації до кінця року мають пройти процес перереєстрації. Вимоги дуже непрості. Але навіть, якби ми всі вимоги виконали, то немає жодної гарантії, що справді та перереєстрація підтвердить право на існування греко-католицької громади у Криму», – розповів глава УГКЦ.

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Сьогодні у Криму є п’ять парафій – у Ялті, Євпаторії, Сімферополі, Севастополі і Керчі. Наразі у всіх церквах відбуваються богослужіння.

Тим часом, у зоні бойових дій на Донбасі служить 67 греко-католицьких священиків. Під контролем угруповання «ДНР» перебуває дев’ять парафій. У всіх, окрім Горлівки, проходять богослужіння. У Донецьку двоє отців отримали дозвіл на душпастирство від «ДНР», а в інші міста священики добираються через блокпости.

Єпископську резиденцію і монастир УГКЦ у Донецьку пограбували і там розташувались бойовики.