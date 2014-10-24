В ОБСЄ зізналися, що не перевіряли російські "гуманітарні конвої"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції у Ростові-на-Дону повідомив керівник місії ОБСЄ в Ростовській області Поль Пікар.

«Були два конвої, які проїхали через пункти пропуску «Донецьк». У нас немає повноважень перевіряти вантаж, але ми продовжували спостереження… Перший конвой – проїхало 227 вантажівок. Українські представники приїхали, щоб взяти участь у перевірці цих вантажівок. Під час перевірки першого конвою спільно з МКЧХ перевірили 37 вантажівок, після цього конвой почав рух до України. Конвой повернувся впродовж доби», - сказав Пікар. За його словами, частина першого конвою була перевірена, а решта - ні.

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Пікар повідомив, що другий конвой проїхав у середині вересня у кількості 216 вантажівок. Він зазначив, що МКЧХ та українські представники взагалі не брали участі в перевірці, але конвой вирушив до України і повернувся за кілька годин.

Він зазначив, що щодо третього конвою ОБСЄ не може дати ніякого звіту, оскільки він не проїздив через цей пункт пропуску.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО України, російські вантажівки з «гуманітарного конвою» вивезли з українських заводів на Донбасі військове устаткування. Також на цих «КамАЗах» до Росії вивезли тіла вбитих в Україні російських солдатів.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Україна вважає провокацією "гуманітарну допомогу" з Росії.