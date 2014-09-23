Україна вважає провокацією "гуманітарну допомогу" з Росії

МЗС України вважає провокацією незаконне переміщення з території Росії через державний кордон на територію України колони вантажних автомобілів під приводом доставки так званої “гуманітарної допомоги”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він наголосив, що офіційна Москва ігнорувала здійснення компетентними органами України необхідних процедур з прикордонного та митного контролю вантажу, заявленого як гуманітарна допомога.

Перебийніс відзначив, що так званий “гуманітарний конвой” прослідував в Україну без погодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та без супроводу його представниками.

За словами речника, російська сторона не дотримувалася заявленої в ноті МЗС РФ від 17 вересня цього року позиції щодо доставки цього гуманітарного вантажу на територію України за згодою та сприяння української сторони із завчасним повідомленням про точний час перетину кордону.

Крім того, зазначив Перебийніс, в односторонньому порядку та без пояснень відбулася зміна запропонованого пункту перетину кордону “Донецьк” у Ростовський області на “Матвєєв-курган”.

“Українська сторона розглядає такі дії як провокацію та свідоме приховування, що саме було незаконно перевезено колоною російських «КамАЗів» з посиленою охороною військовими підрозділами на територію України”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що Росія вкотре порушила чинне законодавство України, норми міжнародного права та раніше осягнуті домовленості про порядок переміщення російської гуманітарної допомоги через державний кордон України.

Речник повідомив, що МЗС України надіслало МЗС Росії офіційну ноту, в якій висловило рішучий протест у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною неправомірних міжнародних правових діянь стосовно України, грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України та принципів недоторканності кордонів і добросовісного виконання міжнародних зобов'язань.

“Чекаємо від російської сторони детальних пояснень”, - додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко заявляв, що Україна не одержала жодних офіційних даних про склад і маршрут третього «гуманітарного конвою» з РФ. Йдеться про колони пофарбованих у білий колір вантажівок, які у супроводі бандформувань заїжджають напівпорожні під приводом надання гуманітарній допомоги на територію України і повертаються до Росії з невідомим вантажем.

Третій конвой 20 вересня перетнув російсько-український кордон. Вміст «гуманітарної допомоги» не був перевірений. Як і в попередні рази, перетин кордону України відбувся без санкції влади в Києві.

22 вересня керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук заявив, що на Донбас з останнім так званим «гуманітарним конвоєм» з РФ терористам доставили станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки.

Перший «гумконвой» Росія відправила до України в серпні. Тоді вантажівки перетнули кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено устаткування українських стратегічних підприємств.

Другий російський "гуманітарний конвой" в'їхав на територію України, окуповану російською армією, 13 вересня.