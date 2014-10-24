Бойовики стягнули танки і зенітки до аеропорту Донецька, місцевим жителям радять їхати геть

Про це повідомляє 62.ua з посиланням на очевидців.

«Проїзд з пл. Шахтарської на пр. Київський перекритий. Концентрація людей у камуфляжі з предметами, схожими на зброю», «На «Вільнюсі» перекривають дорогу, хто знає чому?», «Сказали, беруть АП в кільце, поставили танки, і тому перекрили дорогу», - пишуть донеччани в соціальних мережах.

"Київським проспектом Донецька в бік аеропорту зараз підійшла танкова колона, ополченці готуються до вуличних боїв на території Донецька. Танки на вулицях зайняли бойові позиції. Також помічені зенітні установки", - повідомляється на сепаратистських сайтах.

«На територію Точмаша заїхала техніка терів, як мінімум, 2 БМП. Там, скоріше всього і частина артилерії стоїть», «Біля обласного центру зайнятості та прилеглої школи повно дирівців з мінометами, запитували, куди стріляти по рації», «Таке враження, що готується грандіозна провокація. Згадаймо танки, на яких рашисти малювали укр. розпізнавальні знаки», «До чогось готуємося, кажуть, що наступ, тільки незрозуміло, кого і куди», - пишуть донеччани.

Читайте такожСьогодні вранці бойовики двічі обстріляли з "Градів" Донецький аеропортПри цьому вони повідомляють, що в Пролетарському та Петровському районах міста чутні вихідні постріли. «Бірюзова. Чути бахи з закритими вікнами. Легка вібрація по вікнах», «Пролетарський глухі бахи, але вібрацію відчуваємо», - інформують городяни.

Бойовики просять усіх мешканців від Путилівки до Вєтки виїхати куди-небудь. При цьому організованої евакуації не проводиться. Також працівників підприємств, розташованих у цьому районі, просять залишити свої робочі місця й поїхати додому.

Як повідомляє мерія, ніч у Донецьку минула неспокійно, починаючи з першої ночі у багатьох районах було чути залпи з великокаліберної зброї, випадків руйнування снарядами житлового фонду не зафіксовано.