У всіх районах Донецька чутна стрілянина

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні наголошується, що випадків руйнування снарядами житлових будинків поки не зафіксовано.

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Фахівці аварійно-диспетчерської служби "Донецькміськгазу" повідомляють про пошкодження газопроводу середнього тиску та витік газу по вул. Поліграфічна, що призвело до відключення від газопостачання котельні відомого в місті видавництва "Донеччина".

У зв'язку з зміною погодних умов, сьогодні на посипання доріг вийшло 60 одиниць техніки комунального підприємства дорожнього будуправління.

Збоїв у роботі комунальних служб і руху громадського транспорту немає, сказано в повідомленні.