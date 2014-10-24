У всіх районах Донецька чутна стрілянина
У Донецьку минула ніч пройшла неспокійно, починаючи з 1.00 в багатьох районах були чути залпи з великокаліберної зброї, вранці чутна стрілянина у всіх районах.
Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні наголошується, що випадків руйнування снарядами житлових будинків поки не зафіксовано.
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Фахівці аварійно-диспетчерської служби "Донецькміськгазу" повідомляють про пошкодження газопроводу середнього тиску та витік газу по вул. Поліграфічна, що призвело до відключення від газопостачання котельні відомого в місті видавництва "Донеччина".
У зв'язку з зміною погодних умов, сьогодні на посипання доріг вийшло 60 одиниць техніки комунального підприємства дорожнього будуправління.
Збоїв у роботі комунальних служб і руху громадського транспорту немає, сказано в повідомленні.