Жителів "ДНР" уже готують до долі Придністров'я: школярам обіцяють по три паспорти

За словами Олександра Захарченко, ДНР скористається досвідом невизнаних держав, таких як Придністров'я, пише РІА Новости.

Він зазначив, що там у людей по три паспорти. Також Захарченко нагадав, що ДНР буде видавати соціальні картки, які одночасно будуть служити посвідченнями особи.

Читайте такожЄС не визнає видані у Криму російські паспорти і відправляє по візи до Києва

"Досвід невизнаних держав, таких як Придністров'я, показує, що там у людей по три паспорти. Думаю, так само буде і у вас", - пообіцяв він школярам ліцею номер 1, що спитали його, які документи вони будуть отримувати.

Він також нагадав, що ДНР буде видавати соціальні картки, які одночасно будуть служити посвідченнями особи. А у школах ДНР будуть видавати дипломи, "узгоджені з Російською Федерацією".

Раніше Володимир Путін під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком і лідерами Німеччини, Великобританії, Франції та Італії заявив, що не бажає створення ще одного Придністров'я, і що Донбас є невід'ємною частиною України.