Путін не бажає створення ще одного Придністров’я – Ромпей

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час підсумкової прес-конференції саміту “Європа-Азія” (ASEM) у Мілані сказав президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей (трансляція прес-конференції велася на офіційному сайті Єврокомісії).

“Також важливо відзначити, що президент Путін дав чітко зрозуміти, що він не хоче створення іншого Придністров’я, а також що Донбас є невід’ємною частиною України”, - сказав Ромпей.

Читайте такожУ Мілані почався другий раунд переговорів у "нормандському форматі" за участю Порошенка і ПутінаВін додав, що було вже багато зусиль задіяно для того, щоб гарантувати припинення вогню на сході України.

За словами Ромпея, європейські лідери сьогодні запропонували додаткові можливості для моніторингу ситуації на сході України.