Кількість загиблих на сході України зросла майже до 3,8 тисяч осіб - ООН

Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявляє, що станом на 21 жовтня загальна кількість загиблих людей на сході України зросла щонайменше до 3 тис. 724 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

“Кількість загиблих в конфлікті на сході України станом на 21 жовтня складала щонайменше 3 тис. 724 людини, в тому числі 298 жертв, які загинули внаслідок падіння малайзійського літака”, - сказав Шимонович, відзначивши, що мова йде про ті випадки загибелі людей, які є відомими.

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“Але фактична цифра, напевно, є набагато більшою”, - висловив переконання він, додавши, що в день гине близько 9 осіб, попри підписання Мінських домовленостей про припинення вогню.

Він нагадав, що влітку під час активних бойових дій в середньому гинуло близько 42 осіб в день. За його словами, сьогоднішній рівень смертності відповідає рівню смертей з квітня по середину липня, коли в середньому гинули 10 осіб в день.