Порошенко назвав кількість загиблих за час АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з громадськістю у Львівському національному університеті ім. Франка, представляючи програму “Стратегія-2020”.

За словами Порошенка, «за час проведения АТО в цілому загинули 967 українських військовослужбовців. Це і Збройні сили, Нацгвардія, прикордонники, СБУ і добровольці».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення.

Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Пізніше російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі не було.