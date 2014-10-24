Ярема люстрував свого першого заступника Голомшу

Генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив Миколу Голомшу з посади першого заступника генпрокурора в порядку виконання закону про люстрацію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова координаційної ради при Генеральній прокуратурі Володимир Бойко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на нараді з керівниками силових відомств доручив звільнити заступника генерального прокурора та заступника міністра внутрішніх справ, а також здійснити кадрові рішення щодо окремих посадовців Служби безпеки та інших силових відомств.

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"Прошу протягом двох днів доповісти мені щодо ваших кадрових рішень про очищення від подібних кадрів, які на сьогоднішній день, на мою думку, не мають морального права представляти органи влади", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Голомшу було призначено першим заступником генпрокурора 25 лютого 2014 року.